Какой сегодня праздник: День радио

День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи, который в России отмечают 7 мая. Эта дата выбрана в честь события 1895 года, когда физик Александр Попов продемонстрировал первую в мире искровую беспроводную приемо‑передающую радиосистему. Демонстрация прошла на заседании Русского физико‑химического общества в Санкт‑Петербургском университете. Изобретение Попова принято считать точкой отсчета начала радиосвязи. В День радио чествуют не только работников радиовещания, но и всех, кто связан с телевидением, связью и информационными технологиями. Он напоминает о роли радио как основы для развития мобильной связи, навигации и беспроводных сетей. В учебных заведениях с радиотехническими и радиофизическими факультетами сложились особые традиции празднования. День радио объединяет поколения ученых, инженеров и техников, чей труд формирует современный информационный мир.