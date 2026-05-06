Какой сегодня праздник: День радио

День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи, который в России отмечают 7 мая. Эта дата выбрана в честь события 1895 года, когда физик Александр Попов продемонстрировал первую в мире искровую беспроводную приемо‑передающую радиосистему. Демонстрация прошла на заседании Русского физико‑химического общества в Санкт‑Петербургском университете. Изобретение Попова принято считать точкой отсчета начала радиосвязи. В День радио чествуют не только работников радиовещания, но и всех, кто связан с телевидением, связью и информационными технологиями. Он напоминает о роли радио как основы для развития мобильной связи, навигации и беспроводных сетей. В учебных заведениях с радиотехническими и радиофизическими факультетами сложились особые традиции празднования. День радио объединяет поколения ученых, инженеров и техников, чей труд формирует современный информационный мир.
Международный день планетариев отмечают 7 мая в честь начала регулярной работы первого планетария в Немецком музее в Мюнхене в 1925 году. Первый универсальный проекционный модуль «Планетарий» разработали в Германии в 1923 году на заводе Carl Zeiss, а первый советский планетарий открылся в Москве 5 ноября 1929 года. Сегодня в мире насчитывается более 2 тысяч планетариев, в России — свыше 40. В этот день учреждения часто проводят премьеры новых программ, лекции, конкурсы и встречи с учеными.
День распахнутых окон — молодой неофициальный экологический праздник, который отмечают 7 мая. Его суть проста и символична: в этот день люди по всему миру распахивают окна, чтобы впустить в дом весенний воздух, солнечный свет и звуки природы. Праздник воплощает идеи пробуждения после зимы, открытости миру и стремления к свежести. Открытое окно — метафора обновления: не только физического (проветривание, обновление атмосферы в доме), но и внутреннего (освобождение от старого, готовность к новому).