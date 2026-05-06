Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Аляски

У побережья Аляски в 234 километрах к юго-востоку от Атту-Стейшен произошло землетрясение с магнитудой 5,8.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья штата Аляска в среду, 6 мая. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Согласно источнику, эпицентр подземных толчков был расположен в 234 километрах к юго-востоку от пункта Атту-Стейшен. При этом очаг сейсмической активности находился на глубине в 10 километров.

Официальных заявлений от властей или экстренных служб региона о разрушения пока не поступало. Также не сообщается о пострадавших в результате землетрясения.

Ранее KP.RU сообщал, что землетрясение магнитудой 6 баллов произошло у побережья индонезийского острова Сумба, в 458 км к востоку от Бали. Эпицентр подземных толчков находился на глубине в 10 километров. При этом метеорологическая служба Малайзии опровергла угрозу цунами в результате землетрясения.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше