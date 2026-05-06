Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Аляски

Согласно источнику, эпицентр подземных толчков был расположен в 234 километрах к юго-востоку от пункта Атту-Стейшен. При этом очаг сейсмической активности находился на глубине в 10 километров.
Официальных заявлений от властей или экстренных служб региона о разрушения пока не поступало. Также не сообщается о пострадавших в результате землетрясения.
Ранее KP.RU сообщал, что землетрясение магнитудой 6 баллов произошло у побережья индонезийского острова Сумба, в 458 км к востоку от Бали. Эпицентр подземных толчков находился на глубине в 10 километров. При этом метеорологическая служба Малайзии опровергла угрозу цунами в результате землетрясения.