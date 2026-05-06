Жители Нижегородской области оставили «на чай» более 47 млн рублей в 2026 году

С начала 2026 года жители Нижегородской области оставили «на чай» более 47 млн рублей. об этом изданию «Живем в Нижнем» рассказали представители сервиса безналичных чаевых «Нетмонет».
На Нижний Новгород приходится более 15 млн рублей из общей суммы по региону. К слову, средний размер чаевых в Нижегородской области на данный момент составляет 336 рублей. При этом самым «щедрым» городом в регионе оказался Арзамас — здесь в среднем «на чай» дают 567 рублей, тогда как в областном центре — 302 рубля.
Отмечается, что за 2025 год посетители заведений Нижегородской области оставили в благодарность более 192 млн рублей. Средний размер чаевых тогда составлял 315 рублей.
