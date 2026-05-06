Бесплатная помощь в частных клиниках по ОМС: что нужно знать

Бывает и так, что нужного направления у человека просто нет. Тогда за получение этого документа, по всей видимости, придётся заплатить во время консультации, однако российское законодательство позволяет пациенту сказать «нет» любой другой платной услуге, которую пытаются навязать сверх необходимого. В публикации подчёркивается: когда медперсонал настаивает на коммерческих услугах и заверяет, будто бесплатного лечения не существует, необходимо запросить разъяснение в своей страховой компании, выдавшей полис, или подать жалобу на имя главного врача.