В Коминтерновском районе Воронежа нет воды из-за аварии на Антонова-Овсеенко

Десятки домов в Коминтерновском районе Воронежа 6 мая остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Утечка зафиксирована на улице Антонова-Овсеенко. По информации «РВК-Воронеж», после обследования и согласования земельных работ аварийная бригада сразу же приступит к ремонту.