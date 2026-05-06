Психолог объяснила, как снизить травлю в школах

Вопрос школьного буллинга остается одной из самых острых проблем образования. Детский психолог Надежда Резенова рассказала, что снизить уровень травли в школах можно не только через наказания, но и через изменения в самой системе работы учителей. Об этом пишет «Ридус».
«Детям в школе не хватает защищенности. Взрослые зачастую отстранены от их конфликтов и проблем, а это — питательная почва для травли. Игнорирование буллинга обычно связано не с тем, что школьные учителя сами не любят детей, нет», — пояснила психолог.
По словам специалиста, сейчас многие учителя перегружены бюрократией, отчетами и работают на полторы-две ставки. Из-за этого у них просто не остается времени на разбор школьных конфликтов и помощь детям в сложных ситуациях.
Похожая ситуация и у школьных психологов, которые тоже заняты административной нагрузкой. Резенова считает, что если снизить количество отчетности и дать педагогам больше ресурсов, это позволит вовремя замечать и останавливать случаи травли.
При этом эксперт выступила против жестких мер вроде телесных наказаний, которые применяются в некоторых странах.
