На Дону работникам предприятия вернули долг в 7,1 млн рублей

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры работникам коммерческого предприятия выплатили задолженность по заработной плате в размере 7,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс‑службе надзорного ведомства.
Установлено, что невыплата затронула 115 сотрудников. В ходе проведённой проверки факты нарушения трудового законодательства подтвердились, в связи с чем прокуратура приняла меры реагирования.
По итогам принятых мер работодатель полностью погасил долг перед персоналом предприятия. Конкретные меры прокурорского реагирования в ведомстве не раскрывают.