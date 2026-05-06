II Форум «Технологии долголетия» посетили более 1,5 тысячи человек

II Всероссийский форум «Технологии долголетия» прошел в Москве с 27 по 29 апреля. В мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. человек, сообщили в Российском геронтологическом научно-клиническом центре (РГНКЦ) Пироговского университета Минздрава России.
В течение трех дней работы состоялось 94 симпозиума, включая пленарные заседания и круглые столы. Среди докладчиков и участников — специалисты из Китая, Сингапура, Израиля, Бразилии, Италии, Казахстана, стран Средней Азии.
Научная программа охватила различные темы — от фундаментальных исследований старения до практик внедрения технологий активного долголетия в систему здравоохранения и социальной поддержки. Также прошел ряд крупных отраслевых мероприятий, включая V Конгресс «Управление старением», VI Съезд Российской ассоциации геронтологов и гериатров. Кроме того, состоялись II Саммит Союза госпиталей ветеранов войн, II Конгресс общества молодых исследователей проблем старения, а также церемония награждения победителей конкурса «Звезды гериатрии».
Особое внимание в программе было уделено социально-общественному направлению, объединившему экспертов из России, стран Средней Азии, Китая, а также представителей международных организаций, включая ВОЗ и Фонд Организации объединенных наций в области народонаселения (ЮНФПА). В центре обсуждения оказались вопросы демографической политики, развития технологий ухода и формирования системы заботы в ближайшем окружении.
Интерактивная зона программы «Московское долголетие» стала одной из точек притяжения форума. Участники смогли познакомиться с практиками, направленными на повышение качества жизни старшего поколения: от инновационных программ по снижению тревожности до образовательных лекций и когнитивных тренингов. Отдельный интерес вызвала витрина бренда «Сделано в Московском долголетии», где были представлены изделия ручной работы.
«Начиная со старта проекта “Московское долголетие”, практически во всех решениях мы опираемся на научные данные и социологию. Совместно с РГНКЦ Пироговского университета мы провели большое исследование и выявили закономерность: количество занятий, которые посещают москвичи старшего возраста, напрямую связано с их здоровьем, психоэмоциональным состоянием, отношениями в семье и качеством общения. На форуме мы продемонстрировали коллегам практики, которые уже сегодня повышают качество жизни старшего поколения. Важно и то, что здесь присутствовало много международных делегаций — эта глобальная солидарность в вопросах долголетия объединяет нас», — отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.
Форум был посвящен в том числе реализации нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», при поддержке которого медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.