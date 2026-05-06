Студенты в центре Волгограда удивили прохожих массовым исполнением вальса

В Центральном районе Волгограда сегодня, 6 мая, вечером сотни прохожих и автолюбителей стали свидетелями массового исполнения студентами Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) вальса. Как сообщает фотограф Геннадий Гуляев, на площади перед вузом, расположенным вдоль проспекта Ленина, звучал «Майский вальс».
В исполнении вальса приняли участие десятки молодых людей. Разбившись на пары, студенты кружились под знакомые всем слова песни Михаила Ясеня «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай».
Происходящее вызвало живой интерес волгоградцев — в преддверии Дня Победы, признают горожане, исполнение ребятами вальса воспринимается с особым трепетом.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ, сегодняшний танец — это лишь репетиция.
— Завтра, 7 мая днем, наши студенты будут вальсировать уже в праздничных нарядах. Сегодня состоялась генеральная репетиция, — пояснили в вузе.
Как отметил Геннадий Гуляев, одновременно со студентами политеха вальсировали и на противоположной стороне проспекта Ленина — вероятно, студенты Волгоградского социально-педагогического университета. Не исключено, что будущие педагоги 7 мая также станут участниками трогательного и торжественного события.
Фото: Геннадий Гуляев.