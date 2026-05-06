Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти появится охранная зона вокруг реки Оредеж

На территории новой охранной зоны запрещено строить, проводить геологоразведку и загрязнять водные объекты.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области появилась охранная зона вокруг памятника природы «Геологические обнажения девона на реке Оредеж у поселка Ям-Тесово». Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба комитета по природным ресурсам региона.

Охранная зона сформирована главным образом для того, чтобы предотвратить негативное влияние хозяйственной деятельности на уникальный природный объект. На ее территории запрещены строительство и реконструкция зданий (кроме населенных пунктов), размещение отходов, загрязнение почвы и воды, а также геологоразведка и разработка полезных ископаемых. При этом создание зоны не влечет изъятие земельных участков у собственников.

Памятник природы образовали в 1996 году для сохранения пород девонского возраста, остатков старых штолен и окаменелостей, включая фрагменты скелетов древних рыб. Здесь также зимуют редкие виды летучих мышей.

Ранее Минприроды опровергло слухи о снятии запрета на охоту на краснокнижных животных. Исключительные случаи — например, сохранение популяций или угроза жизни человека — законодательно закреплены с 1997 года. Проект постановления, о котором писали некоторые средства массовой информации носит процедурный характер и не изменяет перечень.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше