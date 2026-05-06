В Ленобласти появится охранная зона вокруг реки Оредеж

В Ленинградской области появилась охранная зона вокруг памятника природы «Геологические обнажения девона на реке Оредеж у поселка Ям-Тесово». Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба комитета по природным ресурсам региона.
Охранная зона сформирована главным образом для того, чтобы предотвратить негативное влияние хозяйственной деятельности на уникальный природный объект. На ее территории запрещены строительство и реконструкция зданий (кроме населенных пунктов), размещение отходов, загрязнение почвы и воды, а также геологоразведка и разработка полезных ископаемых. При этом создание зоны не влечет изъятие земельных участков у собственников.
Памятник природы образовали в 1996 году для сохранения пород девонского возраста, остатков старых штолен и окаменелостей, включая фрагменты скелетов древних рыб. Здесь также зимуют редкие виды летучих мышей.
