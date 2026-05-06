Опубликована программа празднования Дня Победы в нижегородских парках

День Победы отметят в парках, театрах, музеях, библиотеках, домах культуры, детских музыкальных школах и школах искусств Нижнего Новгорода (0+). Об этом рассказали в городском департаменте культуры.
Основной площадкой празднования станет Парк Победы, где пройдет масштабная праздничная программа.
На сцене выступят Военный оркестр Кстовского военного училища, юные солисты, артисты танцевального коллектива «Сударушка», ансамбля народной песни «Любава», студии эстрадного вокала «Гармония», Заслуженного ансамбля современного танца «Ракета» и Образцового хореографического ансамбля «Сувенир».
Там же состоится премьера уникального хорового спектакля «Горький. В тени войны» от Камерного хора «Нижний Новгород» с участием ансамбля «Стайл-квартет». Спектакль представляет собой музыкально-драматическое произведение, основанное на архивных материалах, воспоминаниях жителей и хрониках крупнейших промышленных предприятий города — ГАЗа, завода «Красное Сормово» и авиационного завода «Сокол». В конце дня в Парке Победы пройдет народный концерт «Военные песни у Кремля».
В парке «Швейцария» праздничные мероприятия начнутся с военно-исторической реконструкции «Горьковчане против диверсантов: оборона города», которая развернется за планетарием № 1.
На центральной площади парка состоится концерт группы ВА-БАНКЪ с участием солиста Александра Ф. Скляра. Также перед жителями и гостями города выступят оркестр Росгвардии, нижегородские исполнители, вокально-инструментальные ансамбли и кавер-группы. Кроме того, на центральной площади будет работать полевая «Кухня Победы».
У детского центра «Вега» будет организована военно-историческая интерактивная выставка «Оружие России — оружие Победы», а также пройдут творческие мастер-классы для детей.
Тематические праздничные мероприятия также пройдут в парках Автозаводский, имени 1 Мая, «Дубки» и «Светлоярский».
На главной сцене в парке имени 1 Мая во время концертной программы свои номера представят коллективы Канавинского района, образцовый театр современной народной песни и танца «Печки-лавочки», нижегородские танцоры и музыканты, кавер-группы. А в конце дня выступит арист Алексей Гоман.
В Автозаводском парке выступят воспитанники районных детских школ искусств. Затем концерт продолжит военно-патриотическая группа «Солдаты Фортуны», вокальные и танцевальные коллективы ДК «ГАЗ». Кроме того, в парке у монумента «Зенитная установка» прозвучат песни военных лет в исполнении группы «Красная смородина» под аккомпанемент баяниста.
В парке «Дубки» ожидаются на сцене вокальные и танцевальные ансамбли Ленинского района, а также артисты Нижегородского камерного музыкального театра имени В. Т. Степанова. На центральной площади состоится турнир по шашкам и шахматам для всех желающих, а также пройдет военно-патриотическая выставка.
В парке «Светлоярский» зрителей будут ждать выступления учеников вокальных школ и ансамблей, а также артистов ДК «ГАЗ».
На площадках нижегородцы смогут получить георгиевские ленты, принять участие в творческих мастер-классах и сделать памятные снимки в тематических фотозонах.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что участники народного концерта рассказали, что значат для них песни о войне.