Личные вещи Мэттью Перри и сценарий «Друзей» с автографами продадут на аукционе

С молотка уйдут статуэтка Гильдии киноактеров, которую Перри получил в 1995 году, его часы с изображением Бэтмена, изготовленный на заказ стол для настольного тенниса и помещенные в рамку рукописные тексты песен австралийской рок-группы Little River Band. На продажу выставлена и часть личной коллекции произведений искусства актера, включая оригиналы работ уличного художника Бэнкси. В аукционном доме считают, что за них можно получить не менее $800 тыс.