Движение по Малышевскому мосту в Екатеринбурге частично ограничат до 31 мая

В Екатеринбурге с 7 по 31 мая 2026 года будет частично ограничено движение по Малышевскому мосту. Как сообщили в мэрии, АО «Трест Уралтрансспецстрой» приступит к ремонту деформационных швов на четной стороне путепровода.

Источник: Коммерсантъ

На период работ транспортный поток перераспределят на нечетную сторону моста. Проезд будет организован по одной полосе в каждом направлении вместо действующих четырех.

Ограничения повлияют на работу общественного транспорта:

автобус № 80 «Парк Победы — 40 лет ВЛКСМ» при движении в сторону конечного пункта «40 лет ВЛКСМ» пойдет так: Егоршинский подход — дублер Сибирского тракта — 40-летия Комсомола. В обратном направлении — без изменений;

автобус № 49 «ТЦ Мега — ЖБИ» при движении в сторону конечного пункта «ЖБИ» пойдет так: Малышева — Владимира Высоцкого — Сыромолотова — Сиреневый бульвар — Новгородцевой. В обратную сторону — без изменений;

автобусы № 54 «Краснолесье — Синие камни» и № 054 «Синие Камни — Ритейл-парк (Солнечный)» при движении в сторону конечного пункта «Синие камни» проследуют по маршруту: Малышева — Владимира Высоцкого — Сыромолотова — Сиреневый бульвар — Новгородцевой — дублер Сибирского тракта — развязка у «Калины» — далее по маршруту. В обратную сторону — без изменений.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга, в связи с проведением культурно-массовых мероприятий 8 и 9 мая будет временно ограничено движение транспорта.