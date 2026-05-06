Разделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. При разделении транспортных потоков для следования к ручному или аппаратному пункту досмотра перед въездом на Крымский мост водителям будут выдавать карточки с соответствующими надписями. Действовать такая мера будет в периоды пиковых нагрузок. Так разъяснили нововведение в Росавтодоре в ответ на официальный запрос Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель организации Анатолий Цуркин.