Мужчину осудят за убийство и обезглавливание супружеской пары в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде суд рассмотрит уголовное дело мужчины, которого обвиняют в убийстве женщины, сдававшей ему квартиру, и ее супруга. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, преступление произошло в августе 2025 года в квартире дома на улице Раевского. Обвиняемый в нетрезвом виде ударил не менее 30 раз ножом женщину, которая сдавала ему квартиру. Мужчина нанес ранения в лицо, шею и верхние конечности потерпевшей. После арендатор набросился на ее мужа и ударил его ножом не менее восьми раз.
От полученных повреждений супружеская пара скончалась на месте происшествия. Обвиняемый обезглавил тела потерпевших, чтобы скрыть следы преступления. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в содеянном — собранные доказательства также позволили сделать вывод о его виновности. Нижегородский областной суд рассмотрит уголовное дело по существу и вынесет приговор.