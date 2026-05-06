В два села Кировской области проведут интернет

Интернет проведут в села Верхне-Лалье и Верхобыстрица Кировской области в 2027 году при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона.
С появлением интернета жители смогут пользоваться госуслугами и банковскими сервисами онлайн, записываться к врачу и получать консультации дистанционно, учиться и работать удаленно, поддерживать связь с близкими по видеосвязи, а также заказывать товары и развивать свой бизнес через онлайн-площадки.
При этом всего в 2026 году в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры связи Кировской области» планируется строительство базовых станций не менее чем в 24 населенных пунктах.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.