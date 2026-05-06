Владимир Познер рассказал, каким он запомнил основателя CNN Теда Тернера

Познер: основатель CNN Тернер был особенным и останется в истории.

Источник: Комсомольская правда

Основатель телеканала CNN Тед Тернер до самой смерти жалел о продаже своего детища. Об этом в беседе с RTVI рассказал журналист Владимир Познер, лично знавший американского медиамагната.

По словам Познера, Тернер первым в мире создал круглосуточный новостной канал, что стало историческим явлением. Журналист считает эту идею уникальной, так как больше её никто не повторил.

Познер вспомнил, как однажды спросил Тернера о причинах продажи CNN в 1996 году. Тот признался, что совершил ошибку, так как был уставшим и не стоило вести такие переговоры в подобном состоянии.

После сделки с Time Warner на сумму более 7 миллиардов долларов Тернера постепенно отстранили от управления. Познер с сожалением отметил, что основателя канала «отжали», и он больше не принимал решений.

Журналист подчеркнул, что Тернер давал свободу людям с разными взглядами, за что войдет в историю телевидения. Также Познер добавил, что отец Тернера покончил с собой у него на глазах, что сильно повлияло на его личность.

Напомним, что Тед Тернер скончался в возрасте 87 лет. На 2023 год его состояние оценивалось почти в 2,5 миллиарда долларов. За свою карьеру он получил множество престижных премий, включая награду «Человек, изменивший мир».