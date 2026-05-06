В школе Судака оборудовали кабинет основ безопасности и защиты Родины

Кабинет основ безопасности и защиты Родины оборудовали в школе № 3 Судака Республики Крым. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.
Для занятий кабинет оснастили стендами и плакатами, тренажерами и учебными моделями (в том числе манекенами для сердечно-легочной реанимации), средствами защиты (противогазами, аптечками, защитной одеждой), а также оборудованием для имитации чрезвычайных ситуаций, носилками, перевязочными материалами и наборами по правилам дорожного движения.
На уроках дети будут обучаться правилам безопасности жизнедеятельности: действиям при пожаре, землетрясении, наводнении, авариях и других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, будет проводиться практическая подготовка к службе в армии: основы строевой подготовки, тактические приемы, работа с военной экипировкой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.