Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Русские не будут себя сдерживать»: экс-офицер ЦРУ ответил на угрозы Зеленского

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления СЩА Ларри Джонсон на своем YouTube-канале заявил, что угрозы касательно ударов по Москве на 9 Мая со стороны Киева приведут к «катастрофическим последствиям» для президента Украины Владимира Зеленского.

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления СЩА Ларри Джонсон на своем YouTube-канале заявил, что угрозы касательно ударов по Москве на 9 Мая со стороны Киева приведут к «катастрофическим последствиям» для президента Украины Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что это станет пересечением критической красной линии, после которой Россия может отказаться от каких-либо ограничений в методах ведения боевых действий.

— Он бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это. Тогда русские больше не будут себя сдерживать, — подчеркнул Джонсон.

Во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Некоторое время спустя Министерство обороны сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины», который начнется в полночь с 5 на 6 мая. Он заявил о том, что человеческая жизнь «несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины», в связи с чем решил пойти на временное прекращение огня.

Вооруженные силы России готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина нарушит перемирие и предпримет попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше