Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления СЩА Ларри Джонсон на своем YouTube-канале заявил, что угрозы касательно ударов по Москве на 9 Мая со стороны Киева приведут к «катастрофическим последствиям» для президента Украины Владимира Зеленского.
Он подчеркнул, что это станет пересечением критической красной линии, после которой Россия может отказаться от каких-либо ограничений в методах ведения боевых действий.
— Он бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это. Тогда русские больше не будут себя сдерживать, — подчеркнул Джонсон.
Во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Некоторое время спустя Министерство обороны сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины», который начнется в полночь с 5 на 6 мая. Он заявил о том, что человеческая жизнь «несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины», в связи с чем решил пойти на временное прекращение огня.
Вооруженные силы России готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина нарушит перемирие и предпримет попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.