Врач рассказал, кому нужно особенно следить за родинками

Онколог Игнатов: большинство родинок не перерождается в рак даже после травм.

Источник: Комсомольская правда

Родинки есть почти у каждого человека, и в большинстве случаев они безопасны. Однако в редких ситуациях они могут перерождаться в меланому — опасный вид рака кожи. Врач-онколог Максим Игнатов рассказал, кому особенно важно следить за изменениями на коже. Об этом пишет aif.ru.

«Сегодня врачи считают, что далеко не каждая родинка способна переродиться в рак — даже после травмы. Чтобы развеять сомнения, достаточно хотя бы раз в жизни показать свои невусы дерматоонкологу. С помощью дерматоскопа он определит, какие образования безопасны, а за какими стоит понаблюдать», — пояснил специалист.

Меланома может развиться как из уже существующей родинки, так и появиться на чистой коже. Опасность в том, что на ранних стадиях заболевание хорошо поддается лечению, но при позднем выявлении прогноз ухудшается.

В группе риска — люди со светлой кожей, большим количеством родинок, склонностью к солнечным ожогам и наследственной предрасположенностью. Врачи советуют регулярно обращать внимание на изменения формы, цвета, размера, а также на зуд, кровоточивость или появление новых необычных образований.

Ранее академик Петр Чумаков пояснил, что нейросети могут помочь в разработке мРНК-вакцины против рака. Говорить об искусственном интеллекте в полном смысле пока рано, поскольку речь идет о программе для обработки больших массивов данных, пишет RT.