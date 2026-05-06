Речные прогулки посетили 270 тысяч человек в Новосибирской области

Экскурсии и прогулки по Оби и Обскому водохранилищу посетили 270 тыс. человек в Новосибирской области в 2025 году. Увеличение числа туристических поездок по стране соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономического развития региона.
На Обском море каждый год проходят гонки на яхтах, чемпионаты по парусному спорту, Сибирская парусная регата и даже Кубок России. Туроператоры в Маслянинском и Искитимском районах все чаще предлагают сплавы по рекам Бердь, Ик и Каракан.
Особенно востребованы комбинированные туры, где речная прогулка сочетается с осмотром городских достопримечательностей. Например, «Лаврентьев-тур» включает поездку по Академгородку, а «Обской локомотив» использует сразу два вида транспорта — речной и железнодорожный. Самая популярная экскурсия называлась «6 мостов», но в связи с открытием нового моста в створе улицы Ипподромской ее переименуют в «7 мостов».
Летом 2026 года в регионе запланирована серия мероприятий под названием «Обские фестивали». С июня по август горожан и туристов ждут фестиваль банной культуры, рыболовные турниры, День Оби 25 июля и День ухи 26 июля.
