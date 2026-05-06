На Биеннале прошла презентация российского павильона на фоне скандала с ЕК

Центральной частью русского павильона стал музыкальный перформанс «Дерево укоренено в небе».

Источник: Комсомольская правда

Русский павильон впервые за четыре года открылся на Венецианской биеннале — его посетили искусствоведы и журналисты. Все это произошло на фоне скандала между Италией и Еврокомиссией, которая недовольна была решением страны. Об этом стало известно KP.RU.

Центральным проектом павильона стал музыкальный перформанс «Дерево укоренено в небе». В нем задействованы около 40 участников — художники, музыканты и философы из России. Также участвовали представители Бразилии, Мексики, Аргентины и ЮАР. На экспозиции можно услышать песни фольклорного ансамбля «Толока», фортепианные импровизации и сеты диджеев. Помимо этого, посетители могут ознакомиться с видеоинсталляцией бурятских зимних пейзажей.

Русский павильон посещают как местные жители, так и туристы с других стран. Там же можно встретить известных отечественных артистов. Недавно там был рэпер Баста.

Куратор павильона Анастасия Корнеева отметила большой интерес к российской экспозиции. По ее словам. в зале порой негде было яблоку упасть.

Впрочем, презентация не обошлась без инцидентов. У входа в павильон собрались украинские демонстранты. Участницы движения Pussy Riot* и группы FEMEN выкрикивали антироссийские лозунги и демонстрировали оскорбительные жесты.

Напомним, что Еврокомиссия обвинила Италию в несоблюдении европейских ценностей, когда та согласилась показать в Венеции искусство России. В свою очередь итальянские власти отметили, что на Биеннале должны присутствовать все страны вне зависимости от событий в мире.

* — Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
