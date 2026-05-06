Россия потребовала от Германии снять запрет на советскую символику в День Победы

Ограничения ввели для посетителей военных мемориалов в Берлине.

Посольство России выступило против ограничений, которые власти Берлина ввели для посетителей военных мемориалов в День Победы. Об этом РИА Новости пишет в среду, 6 мая.

Дипломаты напомнили, что в Берлине запретили приходить к памятным местам с символикой России и СССР. Под ограничения также попали флаги ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, военные песни и марши.

«Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов геноцидом народов Советского Союза. На деле они (ограничения — ред.) направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма», — следует из заявления.

МИД России настаивал, чтобы Германия признала блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР и выплатила компенсации всем ветеранам, пережившим осаду в годы Великой Отечественной войны.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
