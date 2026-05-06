Старейший гонщик «Формулы-1» Силва Рамос умер в 100 лет

Также Рамос был последним живым участником гонки «24 часа Ле-Мана» 1955 года, во время которой француз Пьер Левег вылетел с трассы на большой скорости, а обломки его автомобиля попали в зрителей и загорелись. В результате трагедии погибли 83 человека, включая самого Левега.