Старейший гонщик «Формулы-1» Силва Рамос умер в 100 лет

Старейший пилот «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос родом из Бразилии скончался в возрасте 100 лет. Об этом в среду, 6 мая, сообщил портал Autosport.
Причина смерти гонщика осталась неизвестной.
— Эрмано да Силва Рамос, который был старейшим из ныне живущих гонщиков Формулы-1 и третьим участником из Бразилии в истории, скончался в возрасте 100 лет. Покойся с миром, — написали на странице портала в соцсети X.
Бразилец дебютировал в «королевских гонках» в 1955 году на Гран-при Нидерландов, он выступал за Equipe Gordini. Всего Рамос принял участие в семи Гран-при, его лучшим результатом стало пятое место в Монако в 1956 году.
Также Рамос был последним живым участником гонки «24 часа Ле-Мана» 1955 года, во время которой француз Пьер Левег вылетел с трассы на большой скорости, а обломки его автомобиля попали в зрителей и загорелись. В результате трагедии погибли 83 человека, включая самого Левега.