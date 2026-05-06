Беременная жена участника СВО получила шесть лет за попытку самообороны

Депутат Госдумы Нина Останина попросила генпрокурора Александра Гуцана проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении жительницы Архангельской области. Речь идет о 31-летней жене участника СВО, матери шестерых детей, осужденной на шесть лет за покушение на убийство (она защищалась от напавшего на нее мужчину). Обращение депутата есть в распоряжении «Ъ».

По данным Telegram-канала Mash, осужденную зовут Екатерина, фамилия не раскрывается. Фабула дела такая. Семья сдавала квартиру в селе Холмогоры. В новогоднюю ночь соседи пожаловались Екатерине на шум из квартиры. Она приехала на место. В квартире на нее напал один из арендаторов. Он начал бить женщину руками и ногами. В то время она была беременна шестым ребенком. Екатерина, пытаясь защититься, ударила нападавшего ножом. Прибывшие на место полицейские задержали женщину.

В отношении Екатерины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК). Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима. В колонии женщина родила ребенка. Как пишет в обращении к генпрокурору Нина Останина, уход за новорожденным теперь будет осуществлять «экстренно вернувшийся из зоны СВО» отец детей.

Депутат просит генпрокурора взять ситуацию под личный контроль и предоставить в думский комитет по защите семьи информацию о законности возбуждения уголовного дела и объективности судопроизводства. Госпожа Останина ссылается на два постановления пленума Верховного суда. Первое (от 27 января 1999 года № 1) регламентирует, что покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, когда виновный осознает общественную опасность своих действий. Второе (от 27 сентября 2012 года № 19) содержит положение о том, что уголовно-правовая норма о необходимой обороне гарантирует реализацию положений Конституции РФ.

Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше