Вход на Экотропу в Челябинске изменится до неузнаваемости: арка, качели и никаких проводов

В Центральном районе Челябинска начались работы по благоустройству входа на Экотропу со стороны улицы 250-летия города. Решили сделать красиво и удобно: скоро появится стилизованная арка, лавочки, качели, куда можно присесть, и свет без висящих над головой проводов — чтобы не портить вид. Еще поставят камеры, чтобы по вечерам было не страшно, сообщают в администрации центрального района Челябинска.