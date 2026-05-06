Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вход на Экотропу в Челябинске изменится до неузнаваемости: арка, качели и никаких проводов

В Челябинске стартовало благоустройство входа на Экотропу.

Источник: администрация Центрального района

В Центральном районе Челябинска начались работы по благоустройству входа на Экотропу со стороны улицы 250-летия города. Решили сделать красиво и удобно: скоро появится стилизованная арка, лавочки, качели, куда можно присесть, и свет без висящих над головой проводов — чтобы не портить вид. Еще поставят камеры, чтобы по вечерам было не страшно, сообщают в администрации центрального района Челябинска.

Когда основные дела доделают, вокруг добавят зелени: посеют газон, высадят деревья и кусты.

Экотропа между «Ньютоном» и Тополиной аллеей появилась здесь благодаря инициативе местных жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».