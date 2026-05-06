В лицее поселка Кольцово Новосибирской области провели «Урок цифры»

«Урок цифры» провели в лицее «Технополис» поселка городского типа Кольцово Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Урок адресован учащимся разных возрастных групп с 1 по 11 классы и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников и раннюю профориентацию в области ИТ. Урок поможет сформировать у ребят представление о квантовых вычислениях, применяемых в России и в мире, ознакомиться с устройством квантовых компьютеров, логикой их работы и потенциалом квантовых технологий для решения сложных задач», — рассказала заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.
В этот раз урок посвятили теме «Как кодить на квантах». Специалисты объяснили, чем квантовое программирование отличается от привычной разработки и почему оно считается одной из ключевых технологий будущего. Кроме того, они рассказали, как можно стать квантовым программистом, а также отметили, что разработчикам с опытом в классическом ПО иногда сложнее перестроиться на квантовые алгоритмы, чем тем, кто начинает изучать основы еще со школы.
После объяснений школьники закрепили знания на игровых тренажерах. Они познакомились с принципами работы квантового компьютера, разобрали логические схемы и попробовали задания на платформе квантовых вычислений.
