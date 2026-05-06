Нижегородские школьники представили регион на Всероссийском конкурсе «Кибердром». Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
Конкурс включал несколько ключевых этапов, направленных на проверку теоретических знаний в области беспилотных и космических систем, пилотирование на симуляторе, управление беспилотниками на трассе с препятствиями, сборку и настройку беспилотных летательных аппаратов. Все этапы соревнований были ориентированы на решение актуальных задач отечественной промышленности, логистики, инфраструктурного мониторинга и сельского хозяйства.
«Победа в треке “Дрон-сим” — это подтверждение, что я готов к реальным вызовам. Я уверен в своих навыках», — подчеркнул обучающийся детского технопарка «Кванториум Бор» Даниил Наянов.
В ходе соревнований он продемонстрировал высокий уровень навыков управления беспилотниками в программном симуляторе и занял 1 место.
«Успех нижегородской команды — это закономерный результат системной работы в сфере управления беспилотниками. Мы создали прочную основу: это и 17 профильных классов в школах, и группа в Борском губернском колледже, и, что особенно важно, постоянное повышение квалификации наших педагогов. В течение этого учебного года мы провели Кубок БАС министерства образования региона, который позволил выявить настоящих лидеров в данном направлении. Ребята уже стали наставниками, что доказывает: знание — наша главная сила», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
В общем зачёте Нижегородская команда вошла в топ-5 лучших регионов в области инновационных технологий и развития беспилотных авиационных систем.
