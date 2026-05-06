Нижегородские школьники представили регион на Всероссийском конкурсе «Кибердром»

«Успех нижегородской команды — это закономерный результат системной работы в сфере управления беспилотниками. Мы создали прочную основу: это и 17 профильных классов в школах, и группа в Борском губернском колледже, и, что особенно важно, постоянное повышение квалификации наших педагогов. В течение этого учебного года мы провели Кубок БАС министерства образования региона, который позволил выявить настоящих лидеров в данном направлении. Ребята уже стали наставниками, что доказывает: знание — наша главная сила», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.