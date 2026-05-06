Храм равноапостольной Нины освятили в Нижнем Новгороде 6 мая

В Нижнем Новгороде освятили храм в честь святой равноапостольной Нины, которая являлась просветительницей Грузии. Освящение прошло 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца и день преполовения Пятидесятницы. Об жтом сообщили в Нижегородской епархии.
Божественную литургию в храме возглавил управляющий Нижегородской епархией. На богослужении молились прихожане, благочинные округов, руководители и другие сотрудники отделов и иных структурных подразделений Нижегородской епархии. Также присутствовал руководитель нижегородской иконописной мастерской «Ковчег» Алексей Анциферов.
Кроме того, новоосвященный храм посетили губернатор региона Глеб Никитин и председатель ЗСНО Евгений Люлин. Последний назвал освящение храма «огромным событием для грузинской диаспоры, празднующей 1700-летие Крещения Грузии».
Ранее сообщалось, что скульптуру «Христос во гробе» выставили в Нижнем Новгороде.