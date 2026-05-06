Кофе может сделать человека счастливым: как получать удовольствие от любимого напитка

Чтобы чувствовать себя бодрым и счастливым, достаточно выпивать две-три чашки кофе в день. Главное — не пить напиток залпом с утра, а равномерно распределить его в первой половине дня. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал профессиональный бариста Алексей Бобылев.
Специалист пояснил, что норма для здорового взрослого — по 200−300 миллилитров два-три раза в день. Он добавил, что важен не только объем кофеина, но и сам ритуал: огромная кружка натощак — это стресс, а несколько порций после еды дают мягкий эффект.
Эксперт подчеркнул, что даже кофе без кофеина работает как пауза для отдыха и общения. Тем, кто чувствует учащенное сердцебиение или тревожность, он посоветовал ограничиться одной-двумя чашками до 15:00. Людям с болезнями сердца и беременным лучше обсудить норму с врачом.
Ранее психиатр Мария Касперович рассказала, что снизить зависимость от кофе можно постепенным ограничением количества чашек в день. Также можно попробовать заменить его на другие напитки.