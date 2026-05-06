Главные новости за 6 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

С сайта министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области исчезла информация о Рустэме Зайнуллине. В базе Rusprofile указано, что он больше не может действовать от имени ведомства без доверенности. Сейчас министерство возглавляет первый заместитель Юлия Выродова. Господин Зайнуллин находится под стражей с июня 2025 года по делу о мошенничестве на 32 млн руб., фигурантами которого также проходят бывшие и действующие представители строительной сферы региона.