Администратора нижегородского эко-парка будут судить по делу о гибели подростка

По версии СК, трагедия могла произойти из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей администратора базы отдыха. Известно, что за взятку он дал в прокат подросткам катамаран, при этом не выдав им спасательные жилеты и не проведя инструктаж по правилам поведения на воде. Вместе с тем обвиняемый не следил за подростками и не смог пресечь нарушения правил. Уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» направили в суд.