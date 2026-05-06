Администратора нижегородского эко-парка будут судить по делу о гибели подростка

Трагедия произошла в эко-парке в поселке Зубаниха в июле прошлого года.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области в суд направили уголовное дело, связанное с гибелью подростка на территории эко-парка в Дальнеконстантиновском районе. Обвинение выдвинули администратору базы отдыха, о чем сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, трагедия произошла в эко-парке в поселке Зубаниха 26 июля 2025 года. Днем группа подростков каталась на катамаране с горкой на водоеме. В какой-то момент один из подростков скатился с горки и поплыл в сторону берега, однако позже он ушел под воду и не появился на поверхности. Позже его тело достали из водоема.

По версии СК, трагедия могла произойти из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей администратора базы отдыха. Известно, что за взятку он дал в прокат подросткам катамаран, при этом не выдав им спасательные жилеты и не проведя инструктаж по правилам поведения на воде. Вместе с тем обвиняемый не следил за подростками и не смог пресечь нарушения правил. Уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» направили в суд.