Стенд Архангельской области представили на промышленной выставке в Ташкенте

В мероприятии, в частности, участвовали производители топлива из отходов хвойной древесины и водорослевый комбинат.

Источник: Национальные проекты России

Продукцию предприятий Архангельской области представили на Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.

Выставка проходила с 20 по 22 апреля в Ташкенте и стала площадкой для деловых контактов. Экспозиция заняла 18 тыс. кв. метров: свои разработки показали около 100 компаний Узбекистана и примерно 250 предприятий из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

В экспозиции региона, в частности, представили пеллеты лесопромышленных предприятий — топливо из отходов хвойной древесины. По словам зампреда правительства области Игоря Мураева, такой замкнутый цикл производства не только помогает решать экологические задачи, но и может быть востребован в Узбекистане, где сейчас модернизируют энергетику.

Кроме пеллет, гости стенда могли познакомиться с продукцией Архангельского водорослевого комбината и компаний «ЭкоТехПро» (деревянное домостроение), «Аматус» (пиломатериалы), «Котласдрев» (шпон). Дополнительно свои товары показали и местные предприниматели — дизайнерскую одежду Ирины Титовой и деревянные игрушки и сувениры Екатерины Посеговской.

Работа делегации не ограничилась выставочной программой: представители региона провели рабочие встречи и приняли участие в сессии «Промышленное развитие регионов: прямой диалог власти и бизнеса».

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше