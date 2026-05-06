В Кувандыке Оренбуржья установят новую площадку для сдачи нормативов ГТО

Источник: Национальные проекты России

Новую площадку для сдачи нормативов ГТО установят в Кувандыке Оренбургской области. Работы пройдут при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ.

Площадка станет второй в городе: первую открыли на стадионе «Машиностроитель», и только за прошлый год там проверили свою физическую подготовку более 100 жителей округа. Чтобы такие занятия были доступнее для горожан, еще один объект решили разместить в Западном микрорайоне — на набережной. Открытие планируют к концу мая.

Новый объект оснастят типовым набором: разноуровневыми перекладинами, турниками и брусьями, скамьями для пресса и наклонов, а также тренажерами для разных групп мышц. Благодаря этому там можно будет не только готовиться к сдаче норм ГТО, но и самостоятельно заниматься общей физической подготовкой и силовой гимнастикой. Пользоваться площадкой смогут и школьники, и жители ближайших домов, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Спортплощадка станет центром притяжения для всех, кто любит спорт, активный, здоровый образ жизни. Новый спортивный объект — это дополнительные возможности для реализации комплекса ГТО, современные условия для подготовки будущих обладателей знаков отличия», — сообщил глава муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области Павел Пахомов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.