В Бельгии хирурги принудили десятки пациентов к ненужным операциям ради денег

В Бельгии группа хирургов принуждала пациентов к проведению ненужных операций в целях личного обогащения. Об этом сообщает издание HLN, которое провело журналистское расследование.
Уточняется, что к инциденту причастна группа ортопедов из Фламандского региона Бельгии. Врачи принимали пациентов, которые обращались к ним с жалобами на боли в спине. После этого они предлагали людям прибегнуть к хирургическому вмешательству, которое им не требовалось.
Согласно источнику, врачи оказывали на пациентов психологическое давление, зачастую даже не проводя предварительный осмотр для назначения операций. Схема была выработана с целью получения хирургами личной финансовой выгоды.
