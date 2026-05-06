В Бельгии хирурги принудили десятки пациентов к ненужным операциям ради денег

Группа врачей из Бельгии предлагала пациентам с болями в спине ненужное хирургическое вмешательство с целью личного обогащения.

Источник: Комсомольская правда

В Бельгии группа хирургов принуждала пациентов к проведению ненужных операций в целях личного обогащения. Об этом сообщает издание HLN, которое провело журналистское расследование.

Уточняется, что к инциденту причастна группа ортопедов из Фламандского региона Бельгии. Врачи принимали пациентов, которые обращались к ним с жалобами на боли в спине. После этого они предлагали людям прибегнуть к хирургическому вмешательству, которое им не требовалось.

Согласно источнику, врачи оказывали на пациентов психологическое давление, зачастую даже не проводя предварительный осмотр для назначения операций. Схема была выработана с целью получения хирургами личной финансовой выгоды.

Ранее KP.RU сообщал, что в Стамбуле раскрыли созданную врачами преступную группу, которая зарабатывала незаконным путем на отправке новорожденных к частные клиники, а не отделения скорой помощи. В результате действий медиков погиб как минимум 21 ребенок.