В Бельгии хирурги принудили десятки пациентов к ненужным операциям ради денег

Уточняется, что к инциденту причастна группа ортопедов из Фламандского региона Бельгии. Врачи принимали пациентов, которые обращались к ним с жалобами на боли в спине. После этого они предлагали людям прибегнуть к хирургическому вмешательству, которое им не требовалось.