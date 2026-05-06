В России снимут новую экранизацию «Курьера» Шахназарова

«Насколько я вижу, и фильм, и повесть до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, — мне кажется, правильной темой», — прокомментировал ТАСС сообщения о ремейке Карен Шахназаров. Илья Ермолов в разговоре с агентством отметил, что создатели не планируют переснимать культовую картину, а хотят подойти к оригинальному сюжету «с новым взглядом». «Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных», — добавил господин Ермолов.