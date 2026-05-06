По мнению авторов материала, европейские лидеры действовали якобы из благородных целей для своих жителей. Однако их недальновидность привела к большим проблемам на рынке. Брюссель был уверен, что возобновляемая энергетика закроет все потребности, а американский СПГ станет полноценной заменой российскому газу. В реальности же, отмечает издание, это обернулось лишь выгодной сделкой для американской казны.