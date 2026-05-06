Отказ от российского газа обернулся энергетической катастрофой для стран Европы. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.
По мнению авторов материала, европейские лидеры действовали якобы из благородных целей для своих жителей. Однако их недальновидность привела к большим проблемам на рынке. Брюссель был уверен, что возобновляемая энергетика закроет все потребности, а американский СПГ станет полноценной заменой российскому газу. В реальности же, отмечает издание, это обернулось лишь выгодной сделкой для американской казны.
«Цены взлетели. Инфляция “съела” зарплаты и конкурентоспособность. И теперь возврат к атомной энергетике — это не осознанный выбор, а акт капитуляции. Своего рода “план Б” после осознания того, что предполагаемый “план А” был самоубийственным», — заключает газета.
Ранее стало известно, что европейские жители в скором времени могут столкнуться с бешенными ценами на газ из-за отказа от СПГ из России. В ближайшие месяцы странам ЕС нужно будет закупить очень много топлива, чтобы закрыть базовые нужды граждан.