Более 37 кг наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в доме в Ардатовском районе

Оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии задержали организатора нарколаборатории — 36-летнего ранее судимого мужчину. В частном доме он производил синтетический наркотик: в жилье правоохранители нашли 40 канистр с химической жидкостью и 37 пакетов с кристаллообразным веществом. Общий вес продукции, которую изъяли, составил более 37 кг.