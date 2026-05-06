Более 37 кг наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в доме в Ардатовском районе

За незаконное производство задержали 36-летнего ранее судимого мужчину.

Источник: Живем в Нижнем

В Ардатовском районе сотрудники полиции обнаружили в частном доме подпольную нарколабораторию. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии задержали организатора нарколаборатории — 36-летнего ранее судимого мужчину. В частном доме он производил синтетический наркотик: в жилье правоохранители нашли 40 канистр с химической жидкостью и 37 пакетов с кристаллообразным веществом. Общий вес продукции, которую изъяли, составил более 37 кг.

Известно, что злоумышленник хотел сбывать наркотики в разных субъектах РФ. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что двух иностранцев арестовали за создание нарколаборатории в Нижегородской области.