Плюсская библиотека в Псковской области получила новое оборудование

Плюсская районная центральная библиотека в Псковской области получила современное интерактивное оборудование при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Главное обновление коснулось детского отдела: там установили развивающий комплекс — интерактивную песочницу с панелью на основе технологий дополненной реальности. Новое оборудование предназначено для занятий с дошкольниками и учениками младших классов.
Работает комплекс следующим образом: проектор и датчик глубины считывают рельеф песка, после чего система в зависимости от «высоты» поверхности накладывает на него проекции — например, ландшафты и природные объекты. Благодаря этому песочницу можно использовать в познавательных и обучающих программах.
Вместе с интерактивным оборудованием библиотека получила новые стеллажи, а книжный фонд продолжают пополнять — на эти цели также направили средства федеральной субсидии. В итоге пространство привели к стандартам модельной библиотеки: традиционная выдача книг там дополняется возможностями мультимедийного центра, а для посетителей всех возрастов создана доступная и комфортная среда.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.