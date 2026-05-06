На Украине крупнейшая горно-металлургическая компания прекратила добычу

На Украине крупнейшая горно-металлургическая компания страны «АрселорМиттал Кривой Рог» (входит в состав международной корпорации ArcelorMittal) заявила о вынужденной остановке добычи и производства металла из-за сбоев в доставке со стороны «Украинских железных дорог».
«АрселорМиттал Кривой Рог» сообщает об остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей из-за сбоев в предоставлении логистических услуг со стороны АО «Укрзализныця», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что за последний месяц предприятие не получило в полном объеме сырья для обеспечения непрерывной работы производства, что привело к снижению уровня его запасов до критически низкого уровня.
Кроме того, в компания объявили об остановке одной из двух доменных печей, двух агломерационных машин и рудообогатительной фабрики.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Украина утратила значительную долю редкоземельных металлов. Более 70% всех запасов приходятся на ДНР, ЛНР, а также Днепропетровскую область.
Напомним, в июле 2024 года произошел пожар на «АрселорМиттал Кривой Рог». По предварительным данным причиной возгорания на территории завода стало воспламенение масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали предприятия.