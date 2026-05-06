Калининградцы сняли «групповой портрет» трёх далёких галактик

Группа находится примерно в 12 миллионах световых лет от Земли. Крупнейшая из трёх — M81: в 1774 году её открыл немецкий астроном Иоганн Боде, позже объект получил его имя. По диаметру галактика сопоставима с Млечным Путём — около 100 тысяч световых лет. В её ядре расположена сверхмассивная чёрная дыра, примерно в 15 раз тяжелее Стрельца А*.