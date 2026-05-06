В поселке Кольцово Новосибирской области открыли Центр развития туризма

Основное направление работы центра — научно‑популярный и промышленный туризм. Там планируют разрабатывать профориентационные экскурсии и маршруты, которые знакомят гостей с передовыми разработками ученых Кольцово, в том числе в сфере медицины и косметологии. Чтобы такие программы были интереснее и удобнее для посетителей, в центре уже открыты коворкинг, сувенирная лавка и мультимедийная зона, доступен интерактивный 3D‑тур. Кроме того, в планах — лекции, мастер‑классы, фестивали и развитие инклюзивного туризма.