В поселке Кольцово Новосибирской области открыли Центр развития туризма

Центр развития туризма открыли в поселке городского типа Кольцово Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Основное направление работы центра — научно‑популярный и промышленный туризм. Там планируют разрабатывать профориентационные экскурсии и маршруты, которые знакомят гостей с передовыми разработками ученых Кольцово, в том числе в сфере медицины и косметологии. Чтобы такие программы были интереснее и удобнее для посетителей, в центре уже открыты коворкинг, сувенирная лавка и мультимедийная зона, доступен интерактивный 3D‑тур. Кроме того, в планах — лекции, мастер‑классы, фестивали и развитие инклюзивного туризма.
Ожидается, что интерес к Кольцово будет расти и за счет запуска Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФа): в наукоград ежегодно могут приезжать не менее двух тысяч ведущих ученых. Такой поток сформирует устойчивый спрос на «интеллектуальный досуг» и знакомство с историей и культурой территории, поэтому параллельно прорабатывается идея создания специализированного музея науки.
«Академгородок и Кольцово — главные драйверы научно-популярного туризма в нашем регионе. Их уникальная инфраструктура и объекты формируют базу для привлечения туристов, интересующихся наукой», — сообщила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.