Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман рассказала о своем «помешательстве на русских»

Американская актриса Николь Кидман 11 марта рассказала, что в юности была помешана на всем русском, особенно на литературных произведениях.

Американская актриса Николь Кидман 11 марта рассказала, что в юности была помешана на всем русском, особенно на литературных произведениях.

— Я была просто влюблена в русских. У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый. Я начала с Достоевского, затем переключилась на Толстого. И вот так я помешалась на русских, — объяснила артистка в подкасте Las Culturistas, опубликованном на одноименном YouTube-канале.

Она добавила, что позднее съездила в Санкт-Петербург и увидела все места, вокруг которых Лев Толстой построил «Войну и мир» и где жили его персонажи. Кидман подчеркнула, что именно русская культура была в начале ее творческого пути.

28 декабря 2025 года адвокат Александр Добровинский рассказал, что за несколько месяцев до своей смерти французская актриса и певица Брижит Бардо призналась, что хочет приехать в Россию. При этом она попросила юриста никому ее не показывать. Добровинский отметил, что познакомился с артисткой в период, когда она интересовалась всем русским.