Николь Кидман рассказала о своем «помешательстве на русских»

Американская актриса Николь Кидман 11 марта рассказала, что в юности была помешана на всем русском, особенно на литературных произведениях.
— Я была просто влюблена в русских. У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый. Я начала с Достоевского, затем переключилась на Толстого. И вот так я помешалась на русских, — объяснила артистка в подкасте Las Culturistas, опубликованном на одноименном YouTube-канале.
Она добавила, что позднее съездила в Санкт-Петербург и увидела все места, вокруг которых Лев Толстой построил «Войну и мир» и где жили его персонажи. Кидман подчеркнула, что именно русская культура была в начале ее творческого пути.
