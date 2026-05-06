Депрессию лечат «по-женски»: психолог назвала главное заблуждение современных специалистов

Специалист объяснила, что женщины вдвое чаще получают диагноз «депрессия», но это не значит, что они болеют больше. Просто мужчины воспитаны на правиле «не ной», поэтому они терпят до последнего и маскируют тоску под усталость, агрессию или употребляют алкоголь. Психолог отметила, что классические критерии болезней описывают именно подавленное настроение и апатию, а мужская гневливость туда часто не вписывается.