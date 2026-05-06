Депрессию лечат «по-женски»: психолог назвала главное заблуждение современных специалистов

Женщины чаще плачут и жалуются на тревогу, тогда как мужчины страдают от бессонницы и срывают злость на окружающих. По словам экспертов, одна и та же болезнь — депрессия — маскируется под разные симптомы, но психиатры до сих пор ориентируются на «женский» вариант. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на клинического психолога Лидию Иншину.
Специалист объяснила, что женщины вдвое чаще получают диагноз «депрессия», но это не значит, что они болеют больше. Просто мужчины воспитаны на правиле «не ной», поэтому они терпят до последнего и маскируют тоску под усталость, агрессию или употребляют алкоголь. Психолог отметила, что классические критерии болезней описывают именно подавленное настроение и апатию, а мужская гневливость туда часто не вписывается.
Из-за этого женщинам чаще выписывают антидепрессанты, а мужчинам рекомендуют просто «отдохнуть». Лидия Иншина подчеркнула, что такая «усредненная» терапия приводит к тому, что мужчины реже добиваются стойкого улучшения.
Эксперт убеждена, что врачам необходимо учиться распознавать мужские признаки депрессии и создавать для них безопасные каналы обращения, например группы по ремонту или рыбалке. Только учитывая историю, тело и культурный код пациента, можно сделать лечение эффективным для всех.
