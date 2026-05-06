В Перми до 20 мая будет проходить весенняя обработка от грызунов

В Перми с 20 апреля проходит ежегодная кампания по борьбе с грызунами. Работы продлятся до 20 мая и охватят весь город — от жилых кварталов до зеленых зон.
Обработку проводят в местах, где чаще всего появляются вредители: возле теплотрасс, на контейнерных площадках, в подвалах домов и рядом с торговыми объектами. За организацию дератизации отвечают собственники и обслуживающие организации — управляющие компании, учреждения и владельцы бизнеса. Они обязаны проводить профилактику и размещать специальные средства от грызунов.
Наибольший объем работ пришелся на подвалы жилых домов, площадки для отходов и зоны рядом с тепловыми сетями. В разных районах города за короткий срок обработаны десятки и сотни территорий, включая дворы и многоквартирные дома.
Кроме того, специалисты обрабатывают общественные пространства. Уже приведены в порядок десятки гектаров зеленых зон, включая парки, скверы и бульвары.