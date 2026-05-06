Девять волгоградцев удостоились медали «Отец солдата» за своих сыновей

В музее-панораме «Сталинградская битва» 6 мая были награждены девять жителей региона, чьи сыновья отличились мужеством, отвагой и честью во время исполнения задач на спецоперации, сообщает администрация Волгоградской области.
В торжественной церемонии участвовали бойцы СВО, члены их семей, ветераны, студенты и кадеты различных ведомств. Высокой награды за воспитание сыновий удостоились Сергей Селиванов, Игорь Косогоров. Сергей Ливенцев, Виктор Табаков, Сергей Титов, Владимир Целин, Айбулат Ахметов, Юрий Курмакаев и Сергей Черкасов.
Медаль с изображением отца и сына, а также словами благодарности родителям на оборотной стороне, это дань уважения к отцам героев, которые воспитали в своих сыновьях доблесть и честь. Она учреждена 9 мая 2023 года и с тех пор такой награды удостоились больше 60 волгоградцев.
Ранее в Волжском в ходе торжественной церемонии родственникам были переданы посмертные награды 10 героев спецоперации.