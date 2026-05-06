В школе № 7 Архангельска провели урок киберграмотности

Урок киберграмотности в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» провели в школе № 7 имени В. Н. Булатова в Архангельске. Об этом сообщили в министерстве связи и информационных технологий Архангельской области.
Занятие для восьмиклассников провел заместитель министра связи и информационных технологий региона Илья Шелюк. Темой урока стал «умный дом» и вопросы его безопасности. Чтобы материал был понятнее и интереснее, авторы проекта подготовили методические рекомендации и видеоролики.
Илья Шелюк отметил, что умных устройств в домах становится все больше, и их нередко объединяют в единую систему для удобства управления. Однако вместе с комфортом растут и риски взлома, поэтому пользователям важно соблюдать базовые правила защиты данных и устройств.
По его словам, в первую очередь необходимо уделять внимание паролям: устанавливать их на все устройства, делать уникальными, регулярно обновлять и не хранить в доступных местах. Дополнительной мерой безопасности является двухфакторная аутентификация — двойное подтверждение входа, которое заметно усложняет попытки взлома. Также рекомендуется выбирать для «умного дома» устройства проверенных производителей.
«Развитие технологий искусственного интеллекта ведет к совершенствованию систем “умного дома”. Но у прогресса есть обратная сторона — появляются новые угрозы, и кибермошенники не упускают шанса этим воспользоваться. Именно поэтому так важно строго соблюдать правила цифровой безопасности», — пояснил Илья Шелюк.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.