Макрон заявил о необходимости полной свободы судоходства в Ормузском проливе

Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию вокруг блокады Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал снять блокаду с Ормузского пролива, указан на необходимость полной свободы судоходства в акватории. Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Все стороны должны снять блокаду Ормузского пролива без промедления и без условий. Необходимо на долгосрочной основе вернуться к режиму полной свободы судоходства, который действовал до конфликта», — написал французский лидер в социальной сети X.

Макрон также выразило обеспокоенность продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке, осудив удары Ирана по инфраструктуре ОАЭ. Он заявил, что намерен обсудит перспективы международной миссии по обеспечению безопасности в Ормузе с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее KP.RU сообщал, что Военно-морские силы КСИР допустили возобновление работы Ормузского пролива после прекращения «угроз со стороны агрессоров», говоря о США и Израиле.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
