CENTCOM: США атаковали танкер под флагом Ирана в районе Оманского залива

Центральное командование (CENTCOM) ВС США заявило, что американские военные выстрелами «вывели из строя» иранский танкер в районе Оманского залива.
По его данным, США наблюдали за танкером Hasna во время его прохождения через международные воды по пути в иранский порт в Оманском заливе.
«После того, как экипаж Hasna не выполнил неоднократные предупреждения, американские силы вывели из строя руль танкера…», — говорится в сообщении в соцсети Х.
В публикации уточнили, что блокада США против судов, пытающихся войти в порты Ирана или покинуть их, остается в силе.
Как писал сайт KP.RU, 4 мая иранские военные атаковали корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения. По данным агентства Fars, две иранские ракеты достигли цели, вследствие чего американский корабль не смог продолжить движение по маршруту и был вынужден развернуться.