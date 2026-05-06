Режиссер «Ежика в тумане» оценил влияние госфинансирования на мультфильмы

Государственное финансирование никак не повлияет на производство российских мультфильмов, считает режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн.
«Получать будут полное финансирование, но в этом нет ничего особенного, потому что мы работали все на полном финансировании. И это было нормально. А теперь это рассматривается как что-то необычное», — сказал Норштейн в эфире Радио РБК.
Режиссер отметил, что производство мультфильмов не зависит от источника финансирования. «Важно, чтобы деньги были. Тебе могут давать деньги и частные лица», — объяснил он.
Юрий Норштейн — народный артист России, режиссер, художник-мультипликатор, сценарист. Наибольшую известность ему принесли мультфильмы «Ежик в тумане» (1975) и «Сказка сказок» (1979), удостоенные многочисленных призов на кинофестивалях.
В сентябре 2025 года Центробанк выпустил памятные монеты по мультфильму, после чего Норштейн назвал изображение на монетах Ежика плагиатом. Он рассказал, что ни у него, ни у его супруги Франчески Ярбусовой, которая была художницей «Ежика в тумане», не спросили разрешения на использование персонажа. В ЦБ пояснили, что заключили договор насчет авторских прав с «Союзмультфильмом».
Поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии» президент России Владимир Путин утвердил 25 апреля. Теперь закон предусматривает возможность госфинансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката. До этого полная господдержка распространялась исключительно на игровые фильмы для той же возрастной категории.
В 2025 году государство профинансировало создание 172 отечественных фильмов, рассказывала министр культуры Ольга Любимова. Поддержка была предоставлена в рамках госпрограммы «Развитие культуры» и нацпроекта «Семья». По ее словам, 97 картин, получивших финансирование от государства, были ориентированы на детскую и семейную аудитории.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».