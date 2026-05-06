Режиссер «Ежика в тумане» оценил влияние госфинансирования на мультфильмы

В сентябре 2025 года Центробанк выпустил памятные монеты по мультфильму, после чего Норштейн назвал изображение на монетах Ежика плагиатом. Он рассказал, что ни у него, ни у его супруги Франчески Ярбусовой, которая была художницей «Ежика в тумане», не спросили разрешения на использование персонажа. В ЦБ пояснили, что заключили договор насчет авторских прав с «Союзмультфильмом».